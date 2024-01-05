Pendik'te doğal gaz borusu patladı, bina tahliye edildi | Video
Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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