Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video

Pendik'te bir düğün salonu önünde iki grup arasında, bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin yakınları fenalık geçirirken ortalık savaş alanına döndü. İki grubun kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pendik'te Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklar, sandalyeler havada uçuşurken 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralan şahsın hayati tehlikesini atlattığı öğrenildi. Yaralıların yakınları fenalık geçirirken iki grup arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise kavga da yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydan savaşına dönen kavgada çevredeki iş yerleri de zarar gördü.