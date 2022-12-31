Video Yaşam Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video
Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video

Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video

31.12.2022 | 09:16

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Pendik’te ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü, kontrolden çıkarak önce ticari taksiye sonra bariyerlere vurarak kaza yaptı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.

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Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan Telat Karadeniz yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan ticari taksiye ardından bariyerlere vurarak kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Telat Karadeniz hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kazada 1 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaza yapan sürücü Telat Karadeniz'in ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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