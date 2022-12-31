Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video
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Pendik’te ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü, kontrolden çıkarak önce ticari taksiye sonra bariyerlere vurarak kaza yaptı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Telat Karadeniz hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kazada 1 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaza yapan sürücü Telat Karadeniz'in ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.