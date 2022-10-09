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OTOMATİK OYNAT
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12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış 09.10.2022 | 16:33
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Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı | Video 09.10.2022 | 16:37
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Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı | Video 09.10.2022 | 16:19
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Pendik'te fabrika yangını | Video 09.10.2022 | 15:12
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İkiye bölünen araçtan sağ çıktı | Video 09.10.2022 | 12:20
02:06
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Elazığ'da 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi | Video 09.10.2022 | 11:09
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Ümraniye’de aile boyu yol verme kavgası kamerada | Video 09.10.2022 | 11:11
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Tramvayın önünde kilometrelerce ilerledi, yürekleri ağza getirdi | Video 09.10.2022 | 10:39
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Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polis müdahale etti | Video 09.10.2022 | 09:45
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Küçükçekmece'de otomobile çarpan hafif ticari araç fırına girdi | Video 09.10.2022 | 09:44
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İzmir’de 2 katlı binada patlama: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 09.10.2022 | 08:37
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Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video 09.10.2022 | 08:37
Pendik'te bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.