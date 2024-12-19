Pendik'te feci kaza! Kntrolden çıkan tır, önünde seyreden bir diğer tıra çarptı: 1 yaralı | Video
Pendik'te seyir halindeki tır hızını alamayarak önünde seyretmekte olan bir başka tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 42 AVU 301 plakalı tır, önünde seyretmekte olan 16 RS 335 plakalı tıra hızını alamayarak arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.
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