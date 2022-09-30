Video Yaşam Pendik’te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu | Video
Pendik’te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu | Video

Pendik’te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu | Video

30.09.2022 | 14:51

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Pendik Sahil’de kırmızı ışıkta geçen moloz yüklü hafriyat kamyonu, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak orta refüje savrulup yan yattı. Kaza sonrası molozlar yola dökülürken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Pendik Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Salih Çin, kırmızı ışıkta geçtiği sırada yol üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan Murat Tunçtan idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü bariyerlere savrularak yan yattı. Kamyonetin kasasındaki molozlar yola savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sahil yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine getirilen iş makinası yola dökülen molozları kaldırdı. Trafik yeniden normale döndü.

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