Pendik’te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu | Video
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Pendik Sahil’de kırmızı ışıkta geçen moloz yüklü hafriyat kamyonu, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak orta refüje savrulup yan yattı. Kaza sonrası molozlar yola dökülürken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine getirilen iş makinası yola dökülen molozları kaldırdı. Trafik yeniden normale döndü.