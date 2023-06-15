Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video
Pendik’te virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun kasasında taşıdığı toprak yığını, alt yoldan geçen başka bir aracın üzerine döküldü. Kamyonda bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza anında yolda bulunan vatandaş Murat Tan, '' Kamyon Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin oradan geliyordu. Alt yol ve Mimar Sinan Caddesi birleşme yolu olduğu için kamyon virajı alamadı. Kamyon devrilince ben arabamı kurtardım ama benim önümde bulunan otomobile zarar verdi. Kamyon şoförü kötüydü biz de camı kırarak dışarı çıkardık. Durumu kötüydü ambulans ekipleri daha sonra hastaneye götürdü" dedi.
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