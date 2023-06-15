Video Yaşam Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video

Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video

15.06.2023 | 11:35

Pendik’te virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun kasasında taşıdığı toprak yığını, alt yoldan geçen başka bir aracın üzerine döküldü. Kamyonda bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay Pendik'te Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan Muhammed Halaf kontrolündeki hafriyat kamyonu devrildi. Kamyonun taşıdığı toprak yığını ise alt yoldan geçen İsmail Akçadağ'ın kontrolündeki aracın üzerine döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kaza sonucu kamyon şoförü ve yanında bulunan arkadaşı Ahmet Selim yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Üstüne dökülen toprak nedeniyle İsmail Akçadağ kontrolündeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Devrilen kamyondaki akaryakıt da yola döküldü. Polis ekipleri tamamen trafiğe kapanan cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yola dökülen toprak ve akaryakıt yağını temizledi. Bir süre trafiğe kapanan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazada devrilen kamyon vinç tarafından kaldırıldı.

Kaza anında yolda bulunan vatandaş Murat Tan, '' Kamyon Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin oradan geliyordu. Alt yol ve Mimar Sinan Caddesi birleşme yolu olduğu için kamyon virajı alamadı. Kamyon devrilince ben arabamı kurtardım ama benim önümde bulunan otomobile zarar verdi. Kamyon şoförü kötüydü biz de camı kırarak dışarı çıkardık. Durumu kötüydü ambulans ekipleri daha sonra hastaneye götürdü" dedi.

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