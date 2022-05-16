Video Yaşam Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video
Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video

Pendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrası | Video

16.05.2022 | 09:35

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TEM Bağlantı Yolu'nda orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve durumu fark eden otomobil sürücüsü firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında Pendik, TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sahil istikametine giden 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören 34 CKH 736 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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