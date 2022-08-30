Video Yaşam Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video
Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video

Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video

30.08.2022 | 08:50

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Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

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Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

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