Pendik'te hırsızlar kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı! O anlar kamerada | Video
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Pendik'te 2 kişi sokak üzerinde park halinde bulunan kamyoneti çalmak için 1 saat uğraştı. 1 saat sonunda kamyoneti çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Evinin önünden çalınan kamyonetin sahibi Yunus Uzan ise, "Sabah karşı 4'te geliyorlar. 45 dakika kadar arabayla uğraşıyorlar. Arabanın kapısını zorluyorlar. İçeri geçiyorlar ondan sonra çalıştırıp gidiyorlar. Yandaki inşaattan evi gözetlemeye gidiyorlar. Pendik'te hırsızlıklar çoğaldı diye duyuyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Ekmek teknemizi çaldılar" dedi.