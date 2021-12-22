Pendik’te İETT otobüsü kaldırımla evin balkonu arasına sıkıştı | Video

Pendik’te virajı alamayan İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dükkanın çatısına ve binadaki evin balkonuna çarptı. İçi yolcu dolu otobüs, evin balkonu ile kaldırım arasına sıkıştı. Yolculuk esnasında kaza geçiren yolcular büyük panik yaşarken iki yolcu ise baygınlık geçirdi. Kaldırım ile balkon arasında sıkışan otobüs çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Pendik'te dün akşam saatlerinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Virajı dönmekte olan Yusuf Dağdaş yönetimindeki İETT otobüsü iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce bir dükkânın çatısına ardından binada bulunan evin balkon çıkıntısına çarptı. Kaldırıma çıkan İETT otobüsü kaldırım ile evin balkonu arasına sıkışıp kaldı. Kaza anında otobüsün içinde bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Otobüste bulunan iki kadın yolcu da panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmaması bir facia yaşanmasını önledi. Binanın balkon çıkıntısı ile kaldırım arasına sıkışan otobüs yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaşanan kazada ölü ya da yaralı bulunmazken otobüsün sıkıştığı binada ve bitişiğinde bulunan dükkânda maddi hasar meydana geldi.

Olayın Görgü tanığı Haluk Gülmez," Otobüs şu yönden geliyordu. Hızlı geliyordu dönüşü geniş almadığı için direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direkt oraya girdi. İçi yolcu doluydu şoför kapıları açınca yolcular dışarı indi. Kazadan sonra şoför arabadan indi aşağı doğru koşarak gitti. Yaralı yok bir iki tane bayan çığlık atıyordu. Arabanın içinde 2 bayan da bayılmıştı arabanın içinde onları biz çıkardık su verdik" dedi.