Video Yaşam Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video

Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video

08.12.2022 | 22:59

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Pendik'te 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinden yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Bina sakinleri tahliye edildi.

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