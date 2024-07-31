Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video
Pendik’te kaçak şekilde ürettikleri sigaraları market ve bakkallara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan, sigara dolum makinesi ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sigaraların naklinde kullanılan 2 araca ise el konuldu.
29 Temmuz 2024 tarihinde Pendik ilçesinde yer alan 1 iş yeri, 1 ikamete ait sığınak (depo), 4 depo ve 2 ayrı araçta operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde T.Ü. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan, 10 Ton sigara tütünü, 5 milyon 670 bin adet/dal boş makaron, 90 bin adet dolu makaron, 12 bin 500 yaprak sigara kağıdı, 4 bin 500 adet boş sigara kutusu, bin 400 adet kesilmiş TADAB bandrolü, 6 adet sigara dolum makinası, 3 adet kompresör, 2 adet kurutma makinası ele geçirildi. Suç naklinde kullanılan 2 araca ise el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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