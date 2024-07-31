Video Yaşam Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video
Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video

Pendik’te kaçak sigara operasyonu: 25 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video

31.07.2024 | 10:50

Pendik’te kaçak şekilde ürettikleri sigaraları market ve bakkallara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan, sigara dolum makinesi ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sigaraların naklinde kullanılan 2 araca ise el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Pendik'te şüpheli şahısların, işyerlerini, kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri ve ikametlere ait sığınak ve depoları sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdüğü, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makineleri depo, iş yeri ve ikametlere yerleştirerek buralarda kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine makineler vasıtası ile tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara imal ettikleri tespit edildi. İmal edilen dolu makaron şeklindeki sigaralar ile sigara imalatında kullanılan, makaronlar ve tütünlerin İstanbul içinde kendilerine ait nakliye araçlarıyla sevklerinin sağlandığı, imal edilen sigaraların İstanbul il sınırları içerisinde yer alan market, bakkal ve tekel bayilerine satışının yapıldığı ve şüpheli şahısların bu şekilde haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

29 Temmuz 2024 tarihinde Pendik ilçesinde yer alan 1 iş yeri, 1 ikamete ait sığınak (depo), 4 depo ve 2 ayrı araçta operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde T.Ü. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan, 10 Ton sigara tütünü, 5 milyon 670 bin adet/dal boş makaron, 90 bin adet dolu makaron, 12 bin 500 yaprak sigara kağıdı, 4 bin 500 adet boş sigara kutusu, bin 400 adet kesilmiş TADAB bandrolü, 6 adet sigara dolum makinası, 3 adet kompresör, 2 adet kurutma makinası ele geçirildi. Suç naklinde kullanılan 2 araca ise el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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