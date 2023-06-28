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Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video

Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video

28.06.2023 | 12:42

Pendik'te kaçan kurbanlık danasını kovboy gibi at sırtında aradı. Danayı yakalamak için özel bir ekip oluşturan vatandaşların arama çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik'te Kurna köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Yılmaz Gebze'den aldığı kurbanlık danayı Kurna Köye getirdi. Bağlanan kurban ipini kopararak kaçtı. Kaçan kurbanlık dana ormanlık arazide kayboldu. Yılmaz ve diğer kurban sahipleri kaçan danayı yakalamak için çalışma başlattı. 2 atlı 3 araç ve 5 yaya olarak kaçan danayı arama çalışmaları devam ediyor. Yılmaz, 450 kilo ağırlığında 65 bin TL değerindeki kurbanlığı at sırtında kovboy gibi arıyor. Öte yandan arama çalışmaları havadan görüntülendi.

"DÜN GECEDEN BERİ UYUMADIK"
Kurban sahibi Fatih Yılmaz, "Gebze Mudarlı köyünden dün saat 15.00 gibi kurbanlık danamızı Pendik Kurna Köy'e gönderdik. Bahçemizde kurbanımızı kesmeyi düşünüyorduk. Kurbanımızın videosunu attılar, bağlamışlar. Kurbanımız dün saat 16.00 sularında ipini kopararak kaçmış . Dün 16.00 'dan bu yana arıyoruz. 2 atlı, 5 kişi yaya, 3 arabayla Pendik'te Kurna köyü, Kurtdoğmuş köyü bölgesinde arıyoruz. Dün geceden beri arıyoruz gece hiç uyuyamadık. 450 kilo ağırlığında 6 hisselik 65 bin TL değerinde bir kurbandı. Kesmek nasip olmadı, söz verdik bulursak kurban edeceğiz. Umutlarımızda tükeniyor, havada gördüğünüz gibi sisli görüş mesafemiz baya düştü. Gece bir gördük ama karanlıkta kayboldu. İnşallah bulacağız" diye konuştu.

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