Pendik’te kadınlar gününde korkunç olay: Karısını öldürüp intihar etti | Video
Pendik’te tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs, balkondan atlayarak intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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