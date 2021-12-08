Video Yaşam Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video

Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video

08.12.2021 | 08:55

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D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan trans birey TIR ve çekici arasında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan trans birey Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 28 AS 302 plakalı otomobildeki yolcu konumundaki Trans birey Cüneyt Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ KAZAYI İZLEDİ
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Kocaeli istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt Ç. 'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan çekici, TIR ve otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza sırasında vatandaşlar yapılan çalışmaları film izler gibi izledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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