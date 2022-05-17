Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video

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Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayan aşırı hızlı otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası aracından dahi inmeyen sürücü panikleyerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza anları ise yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
KAZA ANLARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kayan otomobilin seyir halindeki otomobile çarptığı kaza anları yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün hakimiyetini kaybederek orta şeritte seyir halinde olan bir araca çarptığı, aracın ise kaldırıma çıkıp ters dönerek durabildiği, çarpan sürücünün de olay yerinden kaçtığı görülüyor.