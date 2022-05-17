Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayan aşırı hızlı otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası aracından dahi inmeyen sürücü panikleyerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza anları ise yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Pendik'te sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte seyir halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panikleyen sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşırken çarptığı araç ise ters dönüp kaldırıma çıkarak durabildi. Ne olduğunu anlamayan araç sürücüsü ve yan koltukta bulunan yolcu şok içerisinde araçtan indi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu. Araç sahibinin ise konuyla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.Kayan otomobilin seyir halindeki otomobile çarptığı kaza anları yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün hakimiyetini kaybederek orta şeritte seyir halinde olan bir araca çarptığı, aracın ise kaldırıma çıkıp ters dönerek durabildiği, çarpan sürücünün de olay yerinden kaçtığı görülüyor.