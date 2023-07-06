Pendik’te kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 10:34 Pendik’te hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün gece saatlerinde Pendik'te Kurtköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde dönmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası 2 taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Balta ve silahların kullanıldığı kavgada otomobil sürücüsü yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan şahıslar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde tüm bulguları araştırdı. Çekicilerin yardımıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.