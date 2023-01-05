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OTOMATİK OYNAT
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Pendik'te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı | Video 05.01.2023 | 09:03
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İzmir’de cinayet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video 05.01.2023 | 09:03
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Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 04.01.2023 | 21:56
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Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 04.01.2023 | 13:23
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Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 04.01.2023 | 11:55
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Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 04.01.2023 | 10:43
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Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04.01.2023 | 10:20
01:25
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 04.01.2023 | 10:13
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Esenyurt'ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 04.01.2023 | 09:46
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Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 00:45
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 00:29
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Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03.01.2023 | 18:14
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Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2023 | 16:55
Pendik E5 Kara Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yandı. Kazada 4 kişi yaralandı.