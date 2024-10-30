Pendik'te korkunç olay: Kuzenini defalarca kez bıçaklayarak öldürdü | Video
Pendik'te bir şahıs, tartıştığı 18 yaşındaki kuzenini önce darp ederek bayılttı, ardından defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.
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