Video Yaşam Pendik’te köy halkı ile İBB arasında mezarlık krizi | Video

Pendik’te köy halkı ile İBB arasında mezarlık krizi | Video

Pendik’te köy halkı ile İBB arasında mezarlık krizi | Video
21.10.2020 | 21:56

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Pendik Kurtdoğmuş'ta köy halkı tarafından yapılan ve bazılarının dolu, bazılarının boş olduğu iddia edilen mezarlık duvarları İBB ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Mezarlarının yıkılmasına tepki gösteren köy halkı mezarlığın bir kısmının kendi mülkiyetleri olduğunu iddia etti.

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Pendik Kurtdoğmuş Köyü'ndeki mezarlıkta bulunan ve bir kısmının dolu, bir kısmının boş olduğu bazı mezarlıkların duvarları, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Köy halkı, mezarlığı yıllardır kullandıklarını, kendileri ve aileleri için mezarlar yaptıklarını ve mezarlığın bir kısmının kendi mülkiyetleri olduğunu iddia etti. Köy halkı ayrıca mezarların izinsiz oldukları gerekçesiyle İBB tarafından yıkıldığını da iddia etti.

Kurtdoğmuş Köyü muhtarı Muhammed Özyurt, "Mezarlıkların yıkılmasının çok gerekçeli bir sebebi yok. İzinsiz yapıldı diye yıkıldı. Biri "Kurtdoğmuş'da kaçak mezarlık çevrilmiş" diye şikayet etmiş. Gelip yıktılar. Bizim yerimiz olsun aile mezarlığımız olsun istedik. Birkaç komşu çevirdi. Soğanlık'a gittik defalarca. Üsküdar'a Karacaahmet'teki mezarlıklar müdürlüğüne gittik. Yıkacaklarını söylediler. Darmadağın yaptılar sanki bombalanmış gibi bir hal oldu. Köy tüzel kişiliğe aitti burası, şimdi mezarlıklar müdürlüğüne geçti. Çok kontrolsüz, bakımsız. Yıkılan mezarların bir kısmı belediyeye bir kısmı köylüye ait. Yıkılan mezarlarda dolu olanlar da vardı, mezarını değil de duvarını yıktılar" dedi.

Köy halkından Hasan Kaykı; "Topraklarımızda ölüyoruz ama "topraklarınızda mezar yapamazsın" diyorlar. Nasıl olacak bu iş. Sen kamulaştırmışsın Satın alınan yer tapulu arazi, bizim tapulu arazimiz. Birkaç kişinin şikayetiyle köyün yerlisi yarın öbür gün ölüsünü gömecek yer bulamayacak. Çile çektiriyor bize Büyükşehir. Dolu mezarlar, atasını gömmüş buraya insanlar. Herkes ömrünü dolduracak gömülecek, nereye gömeceksin bunu ? Aile mezarlığı yapmak için 3 -4 kişilik yer çevrildi. Çevrilen bölgedeki tapulu arazi. Belediye olarak sen burayı kamulaştırmadıysan, mezarlığa dahil etmediysen buraya müdahale edemezsin. Eski mezarlar mezbelelik, ama burada daha modern mezarlar yapıyoruz, belediye gelip yıkıyor" diye konuştu.
Mezarların bazılarının dolu olduğunu belirten köy sakinlerinde Bahattin Altınkum; "Biz yapmayın diye söyledik ama yine geldiler yıktılar. İlk ufak bir yıkım yaptılar. Mezarların geridekiler boştu. Bir tanesinde mezar vardı. İlk olarak balyozla yıktılar" dedi.

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