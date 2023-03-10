Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 10.03.2023 | 11:06 Pendik’te bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya ateş açtı. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, Kavakpınar Mahallesi'nde araçla seyir halindeyken camdan dışarıya doğru rastgele tabancayla ateş açtı. Bu şekilde yoluna devam eden gencin o anları, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.