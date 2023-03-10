Video Yaşam Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video
Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video

Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video

10.03.2023 | 11:06

Pendik’te bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya ateş açtı. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, Kavakpınar Mahallesi'nde araçla seyir halindeyken camdan dışarıya doğru rastgele tabancayla ateş açtı. Bu şekilde yoluna devam eden gencin o anları, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz’dan önemli açıklamalar | Video 05:25
Faylar büyük deprem üretir mi? Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz'dan önemli açıklamalar | Video 10.03.2023 | 12:06
Depremde hem ikiz çocuklarını hem de eşini kaybetti | Video 07:52
Depremde hem ikiz çocuklarını hem de eşini kaybetti | Video 10.03.2023 | 11:49
Erzurum merkezli 5 ilde ’dolandırıcılık’ operasyonu; 20 gözaltı | Video 02:15
Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 20 gözaltı | Video 10.03.2023 | 11:49
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber’de anlattı | Video 11:40
TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı | Video 10.03.2023 | 11:54
Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanık tahliye edildi | Video 00:56
Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanık tahliye edildi | Video 10.03.2023 | 11:43
Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş! | Video 02:49
Taksici cinayeti aydınlatıldı: Alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüş! | Video 10.03.2023 | 11:19
Sultangazi ve Kartal’daki düğün magandaları yakalandı | Video 02:02
Sultangazi ve Kartal'daki düğün magandaları yakalandı | Video 10.03.2023 | 11:15
İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:33
İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.03.2023 | 11:13
Alkışlar Bahameddin müdüre | Video 04:44
Alkışlar Bahameddin müdüre | Video 10.03.2023 | 11:03
Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 00:14
Pendik’te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 10.03.2023 | 11:06
Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı | Video 02:51
Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı | Video 10.03.2023 | 10:58
Adana’da minibüste yolcunun cüzdanını çalarken görüntülenen zanlı tutuklandı | Video 00:28
Adana'da minibüste yolcunun cüzdanını çalarken görüntülenen zanlı tutuklandı | Video 10.03.2023 | 11:02
Milyonluk villalar depremde harabeye döndü! | Video 01:45
Milyonluk villalar depremde harabeye döndü! | Video 10.03.2023 | 10:58
Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak Kredin bitti, sigortanda bakiyen kaldı deyip dolandırdılar | Video 02:09
Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak "Kredin bitti, sigortanda bakiyen kaldı" deyip dolandırdılar" | Video 10.03.2023 | 10:41
İstanbul’da DEAŞ’a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:57
İstanbul'da DEAŞ'a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.03.2023 | 10:35
Fındıkta istilacı böceğe karşı 30 bin Samuray arı üretiliyor | Video 04:29
Fındıkta istilacı böceğe karşı 30 bin "Samuray arı" üretiliyor | Video 10.03.2023 | 10:08
Batman’da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:22
Batman’da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 10.03.2023 | 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 04:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 10.03.2023 | 10:27
Aksaray’da jandarma 1 ayda 314 aranan şahsı yakaladı | Video 01:21
Aksaray'da jandarma 1 ayda 314 aranan şahsı yakaladı | Video 10.03.2023 | 10:11
Ilgaz Dağı’nın eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi | Video 05:07
Ilgaz Dağı’nın eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi | Video 10.03.2023 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA