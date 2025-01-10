Video Yaşam Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video
Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video

Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video

10.01.2025 | 10:48

Pendik’te motosikletle seyir halinde olan bir kişi, elindeki silahla havaya ateş etmek istediği sırada silahın tutukluk yapması sonucu hem kendini hem de motosiklet sürücüsü olan arkadaşını yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik Gözdağı mevkiinde geçtiğimiz gün saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi motosikletle seyir halindeyken arkada oturan şahıs elindeki silahla havaya ateş etmeye çalıştı. Bu sırada silahın tutukluk yapması sonucu silahtan çıkan tek kurşunla önce kendini ardından şoför arkadaşını yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin motosikletle seyir halinde olduğu sırada silahın patlamasıyla sürücünün bir anda öne doğru koştuğu, arkadaki şahsın ise yere düştüğü görülüyor. Çevredekilerin panik anları da dikkat çekiyor.
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