Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video
Pendik’te motosikletle seyir halinde olan bir kişi, elindeki silahla havaya ateş etmek istediği sırada silahın tutukluk yapması sonucu hem kendini hem de motosiklet sürücüsü olan arkadaşını yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin motosikletle seyir halinde olduğu sırada silahın patlamasıyla sürücünün bir anda öne doğru koştuğu, arkadaki şahsın ise yere düştüğü görülüyor. Çevredekilerin panik anları da dikkat çekiyor.
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