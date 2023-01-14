Video Yaşam Pendik'te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video
Pendik'te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video

Pendik'te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video

14.01.2023 | 11:23

PENDİK'te kapısını taşla kırdıkları marketten hırsızlık yapan şüphelilerden biri bölgede görevli bekçilerinin müdahalesi sonucu suç üstü yakalandı.

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Pendik, Yenişehir Mahallesi Akyol Sokak'ta bulunan markette 8 Ocak'ta meydana gelen olayda 4 hırsız marketin kapısı taşla vurarak kırdı. Defalarca ellerindeki taşı atarak cam kapıyı kıran hırsızlar içeri girdikten sonra çaldıklarını alışveriş arabasına yükleyip dışarı çıkardılar. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayından sonra hırsızlar kendilerini bekleyen otomobile binerek kaçmaya çalıştı.

Ancak Pendik, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tam o anda hırsızları müdahale etti. Açılan uyarı atışına rağmen şüphelilerden bazıları otomobile binerek kaçmayı başardı. Ancak hırsızlardan M.E .(28) bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 58 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu olayda kullanılan Tekirdağ'dan çalındığı öğrenilen otomobil ele geçirildi. Soruşturma sonucu şüphelilerin Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen başka market hırsızlığı olaylarının da failleri oldukları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.E. adliyeye sevk edildi. M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis kimlikleri belirlenen diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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