Pendik'te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video
PENDİK'te kapısını taşla kırdıkları marketten hırsızlık yapan şüphelilerden biri bölgede görevli bekçilerinin müdahalesi sonucu suç üstü yakalandı.
Ancak Pendik, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tam o anda hırsızları müdahale etti. Açılan uyarı atışına rağmen şüphelilerden bazıları otomobile binerek kaçmayı başardı. Ancak hırsızlardan M.E .(28) bekçiler tarafından gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 58 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu olayda kullanılan Tekirdağ'dan çalındığı öğrenilen otomobil ele geçirildi. Soruşturma sonucu şüphelilerin Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen başka market hırsızlığı olaylarının da failleri oldukları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli M.E. adliyeye sevk edildi. M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis kimlikleri belirlenen diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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