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Video Yaşam Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video
Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video

Pendik’te minibüs alev alev böyle yandı | Video

08.05.2024 | 13:52

Pendik Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü, yolun kenarında durarak araçtan indi. Bu sırada minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, lüks minibüsün alev alev yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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