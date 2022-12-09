Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
01:44
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
02:50
02:35
01:45
01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
01:45
00:13
02:26
03:54
00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
00:55
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24
00:43
01:51
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.12.2022 | 15:14
00:45
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 08.12.2022 | 15:14
PENDİK'te 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya spotçusunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler mobilya spotçusunun üstündeki daireye de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada büyük hasar oluştu. İş yeri ve dairenin yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İş yeri sahibi Oruç Alpaslan, Misafirlerim vardı. 'Gel ağabey bir çay içelim' dedi. Televizyonda haberleri izledikten sonra gittim misafirimle çay içiyordum. 'Senin dükkanında yangın çıktı' dediler. Koşa koşa geldim. Bir kişi vardı devamlı benim dükkanımda gece kalıyordu. Yatacak yeri yoktu. Ondan korktuk acaba o içeride mi kaldı diye. Aradık işte olduğunu söyledi. İçimiz rahatladı. Gelen mala gelsin. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Neden olduğunu bilmiyorum dedi.
Dükkan sahibi Bilgin Yücel ise Televizyonu açık bırakmış, kahveye gitmiş. Misafirleri varmış, çay ısmarlamış. Dönüşte yangın çıkmış. Sadece çalışan televizyon varmış. Televizyon patladı ya da televizyon kontağından çıktı yangın. Onun dışında dükkanda elektrik herhangi bir aksam bir şey kullanılmamış. Açık olan sadece televizyonmuş. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Sadece maddi kayıp var. diye konuştu.