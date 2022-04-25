Video Yaşam Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video
Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video

Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video

25.04.2022 | 13:11

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Pendik’te bir telefon iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı. Hırsızın, rahatlığı pes dedirtirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir telefon iş yerinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telefon iş yerine müşteri gibi giren hırsız, etrafı kolaçan ederek 15 bin TL değerindeki telefonu eline alıp incelemeye başladı. Ardından tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında 30 saniye içinde çaldı. Etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu arka cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıp kayıplara karışırken hırsızın rahat tavırları da dikkat çekti. Tezgahta cep telefonunun olmadığını fark eden işyeri görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını güvenlik kamalarından anlayan işyeri görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce etrafı kolaçan edip tezgaha yaklaşıyor ve eline aldığı telefonu arka cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıyor.

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