Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video
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Pendik’te bir telefon iş yerine müşteri gibi giren hırsız, gözüne kestirdiği 15 bin TL değerindeki telefonu 30 saniye içinde çaldı. Hırsızın, rahatlığı pes dedirtirken hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce etrafı kolaçan edip tezgaha yaklaşıyor ve eline aldığı telefonu arka cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi işyerinden çıkıyor.