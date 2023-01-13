Video Yaşam Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video

Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video

13.01.2023 | 13:20

Pendik’te bir otelde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Olaya müdahale etmek isteyen bir otel görevlisine de silahla ateş edildi. Olayın ardından yakalanan ve otel görevlisine silahla ateş ettiği belirlenen şüpheli tutuklanırken, olaya karışan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde 5 Ocak tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen bir otel görevlisine de silahla ateş edildi. Otel görevlisi şans eseri yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Silahlı kavgaya karışan şahısların C.İ.(40), A.D.(24), S.D.(31), F.S.(43) ile S.D.(51) isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerden C.İ, A.D., S.D. ve S.D. isimli şahıslar otelin giriş kısmında, otelde çalışan görevliye ateş ettiği belirlenen F.S. isimli şahıs ise saklandığı otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ile alçı dolu bir bidon içerisine gizlenmiş halde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.D. ve C.İ. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, A.D. ve S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otel görevlisine silahla ateş eden F.S. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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