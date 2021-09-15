Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video

Pendik E-5 karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince faciaya davetiye çıkardı. Yoldan kaldırıma çıkan otomobil otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarparak durdu. O sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması olası faciayı önlerken otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan saparak kaldırıma çıktı. Kaldırımda süratle ilerleyen otomobil, otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü başını çarparak yaralandı. Kazaya tanık olanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde çalışma yürüttü. Otobüsün önünden hızlı geçtiği otobüs durağında o sırada kimsenin beklemiyor oluşu olası faciayı önlemiş oldu.

Kazaya tanık olan Yılmaz Durmuş, "Arabanın vurma şiddetiyle yola geldik, baktık. Araba vurmuş durağa yanaşmış. Allah'tan durakta kimse yoktu. Eğer birleri olsaydı ortalık kan revan olurdu. Şoför kafasını vurmuş ambulans aldı götürdü. Oradan hızlı gelip sağa mı kırdı orasını bilmiyoruz artık" dedi.

Öte yandan süratli otomobilin otobüs durağını teğet geçip üst geçit merdivenlerine hızla çarptığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobil otobüs durağının yanından geçip üst geçit merdivenlerine çarpıyor. Ardından araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekipleri kaza yapan aracın yanında çalışma yürütüyor.