Video Yaşam Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video

Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video

Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video
15.09.2021 | 11:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 02:27
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 15.09.2021 | 11:51
Doğu Roma İmparatorluğu’nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 07:24
Doğu Roma İmparatorluğu'nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 15.09.2021 | 11:39
Şanlıurfa’da cansız mankeni çaldılar | Video 00:15
Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video 15.09.2021 | 11:51
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı’nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:55
Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 15.09.2021 | 11:25
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 01:44
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 15.09.2021 | 11:02
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 03:09
Saniyelik stepne hırsızları yakalandı | Video 15.09.2021 | 11:02
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 01:38
Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı | Video 15.09.2021 | 11:00
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 01:52
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video 15.09.2021 | 10:44
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 03:19
İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu | Video 15.09.2021 | 10:26
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 03:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 15.09.2021 | 10:20
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 01:01
Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı | Video 15.09.2021 | 10:13
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı’da flaş açıklamalar 04:27
Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Cinayet şüphelisinin babasından Müge Anlı'da flaş açıklamalar 15.09.2021 | 09:59
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 00:20
Van’da ‘Kapkaç’ ve ‘Yankesicilik’ suçundan aranan şüpheli yakalandı | Video 15.09.2021 | 09:44
Kadıköy’de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 00:27
Kadıköy'de restoranda yangın sonrası korkutan patlama kamerada | Video 15.09.2021 | 09:44
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo’un çocukları Roman’ın yüzü ilk kez kamerada! 00:33
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo'un çocukları Roman'ın yüzü ilk kez kamerada! 15.09.2021 | 09:45
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın ailesine 3’üncü saldırı | Video 01:29
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesine 3'üncü saldırı | Video 15.09.2021 | 09:34
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 03:23
İstanbul D-100 Karayolunda korku dolu anlar! Alev alev yandı 15.09.2021 | 09:01
İstanbul Kadıköy’de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 05:56
İstanbul Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın 15.09.2021 | 09:01
İstanbul’da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 02:08
İstanbul'da 7 milyon liralık vurguna hazırlanan kaçakçılık şebekesi çökertildi | Video 15.09.2021 | 09:11

Pendik E-5 karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince faciaya davetiye çıkardı. Yoldan kaldırıma çıkan otomobil otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarparak durdu. O sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması olası faciayı önlerken otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan saparak kaldırıma çıktı. Kaldırımda süratle ilerleyen otomobil, otobüs durağını teğet geçip üst geçidin merdivenlerine çarparak durabildi. Kaza yapan aracın sürücüsü başını çarparak yaralandı. Kazaya tanık olanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde çalışma yürüttü. Otobüsün önünden hızlı geçtiği otobüs durağında o sırada kimsenin beklemiyor oluşu olası faciayı önlemiş oldu.

Kazaya tanık olan Yılmaz Durmuş, "Arabanın vurma şiddetiyle yola geldik, baktık. Araba vurmuş durağa yanaşmış. Allah'tan durakta kimse yoktu. Eğer birleri olsaydı ortalık kan revan olurdu. Şoför kafasını vurmuş ambulans aldı götürdü. Oradan hızlı gelip sağa mı kırdı orasını bilmiyoruz artık" dedi.
Öte yandan süratli otomobilin otobüs durağını teğet geçip üst geçit merdivenlerine hızla çarptığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobil otobüs durağının yanından geçip üst geçit merdivenlerine çarpıyor. Ardından araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekipleri kaza yapan aracın yanında çalışma yürütüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA