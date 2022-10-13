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OTOMATİK OYNAT
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Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 13.10.2022 | 12:31
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Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
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Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
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Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13
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Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 13.10.2022 | 12:13
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Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 11:35
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Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
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Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
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Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
Pendik’te park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.