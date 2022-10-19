Video Yaşam Pendik’te pes dedirten görüntü! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü | Video
Pendik’te pes dedirten görüntü! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü | Video

Pendik’te pes dedirten görüntü! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü | Video

19.10.2022 | 12:37

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Pendik’te bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, trafikte bu kadarına pes dedirten görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendini canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü sosyal medyada yayınladı.

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