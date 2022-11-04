Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video

Pendik’te bulunan bir petshopta hayvanların konulduğu alanlardaki kirliliği ve hayvanların su kaplarının boş kaldığını gören bir vatandaş duruma tepki göstererek o görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı.

İddiaya göre, Pendik'te hizmet veren bir petshopta satışa sunulan hayvanların konulduğu alanda oluşan kirliliği, hayvanların dışkılarının temizlenmediğini ve hayvanlar için konulan su kaplarının boş olduğunu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Alanda günlerdir temizlik yapılmadığını belirten vatandaş, hayvanların susuz bırakıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Görüntülerde, hayvanların konulduğu alanların pis olduğu ve su kaplarının boş olduğu görülüyor.