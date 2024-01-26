Pendik'te pil üretim atölyesinde patlama kamerada | Video 26.01.2024 | 15:30 PENDİK'te 9 katlı binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama meydana geldi. Binada panik yaşanırken patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 13.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olayda aracı hasar gören Kenan Özcan, "Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim" dedi.

