Pendik'te polisi peşine takan yolcu midibüsü İstanbul sokaklarını birbirine kattı! | Video 16.03.2023 | 08:48 PENDİK'te polisi peşine takan yolcu midibüsü İstanbul sokaklarını birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak Şişli'ye kadar gelen yolcu midibüsünün, D-100 Karayolu'nda araçlarla önü kesildi. Polisin silah doğrulttuğu şoför Erhan Yöndemir, midibüsle araçları sürükleyerek kaçmaya devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü Bahçelievler'de ekip aracı ile önü kesilerek durduruldu. Midibüs şoförü gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pendik, D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde polisin sıcak takibi ile başladı. İddiaya göre, Erhan Yöndemir'in kullandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü, Pendik D-100 Karayolu'nda giderken henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde giden araçlara çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Araçları hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber vererek kaçan otobüsün peşine takıldı. Bir süre sonra bu takibe polis de katıldı.



MİDİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS SİLAH DOĞRULTTU

İhbar üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'dur' uyarılarına aldırış etmeyen şoför Erhan Yöndemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Bu sırada köprüden de geçen özel halk midibüsünün D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Polis ekipleri burada da midibüs şoförüne 'dur' ihtarında bulunsa da midibüs önündeki araçlara da çarparak yoluna tekrar devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşi açtı.



BAHÇELİEVLER'DE POLİS OTOSUNA ÇARPARAK DURDU

Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir, D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Bahçelievler, Fetih Caddesine doğru girdiği anda ekip aracı tarafından önü kesildi. Midibüs polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yöndemir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri özel halk midibüsünde bir süre inceleme yaptı. Polisten kaçan Yöndemir'in kullandığı midibüsün lastiğinin parçalandığı görüldü. Polisten kaçan midibüs şoförünün çok sayıda araca çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü çekici yardımıyla otoparka çekildi.



POLİSİN SİLAH ÇEKTİĞİ VE MİDİBÜSÜN ARAÇLARA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Özel halk midibüs şoförünün polis ekiplerinin üzerine aracı sürmesi ve araçlara çarpma anları vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde midibüsün önü kesildiği anda polisin uyarılarına aldırış etmeden şoförün yoluna devam etmesi, araçlara çarpması ve polisin üzerine midibüsü sürmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların panik içinde olduğu görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.