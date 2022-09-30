Video Yaşam Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video
Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video

Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video

30.09.2022 | 09:13

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Pendik’te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, sevgilisini rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs, hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

HASTANE OTOPARKINA ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.

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