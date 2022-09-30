Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video

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Pendik’te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, sevgilisini rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
HASTANE OTOPARKINA ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.