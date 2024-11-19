Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 19.11.2024 | 14:38 Pendik’te sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik'te geçtiğimiz gün, Binali Kara(54) isimli şahıs, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan'ı(51) silahla başından vurarak öldürmüş, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Güllü Özcan için Pendik Şeyhli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, kadının ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.