Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video
Pendik’te sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
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