Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı | Video
Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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