Video Yaşam Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video
Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video

Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video

04.05.2023 | 11:40

Pendik’de bir şahıs eşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar şahsa tepki gösterirken ezilmekten son anda kurtuldular.

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Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Pendik, Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını darp etmeye başladı. Sokakta sesleri duyan mahalle sakinleri kadını darp eden şahsa tepki göstererek müdahale etti.

ARAÇLA KAÇARKEN MAHALLENİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Mahalleni tepkisi ile karşılaşan şahıs aracına binmeye çalışırken arbede yaşandı. Mahalle sakinleri şahsı aracından çıkarmak istediği anda aracını süren şahıs 3 kişiye çarptı. Yere düşen 3 kişi yara almazken şüpheli şahıs olay yerinden aracı ile kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

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