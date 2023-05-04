Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video
Pendik’de bir şahıs eşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar şahsa tepki gösterirken ezilmekten son anda kurtuldular.
ARAÇLA KAÇARKEN MAHALLENİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Mahalleni tepkisi ile karşılaşan şahıs aracına binmeye çalışırken arbede yaşandı. Mahalle sakinleri şahsı aracından çıkarmak istediği anda aracını süren şahıs 3 kişiye çarptı. Yere düşen 3 kişi yara almazken şüpheli şahıs olay yerinden aracı ile kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
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