Video Yaşam Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video
Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video

Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video

01.11.2021 | 12:54

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Pendik'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Dumlupınar Mahellesi Gözdağı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda silahlı saldırganı yakaladı.

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