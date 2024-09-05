Pendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlarla tartıştı. Çıkan arbedede koca ile iş yeri çalışanı yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iki iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.
Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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