Video Yaşam Pendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video
Pendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video

Pendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video

05.09.2024 | 14:27

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlarla tartıştı. Çıkan arbedede koca ile iş yeri çalışanı yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan iki iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.
Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. U.B. ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.
Olayın ardından Ö.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 42 sanık ilk kez hakim karşısında | Video 06:44
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 42 sanık ilk kez hakim karşısında | Video 05.09.2024 | 15:27
Elazığ’da havaya ateş eden şahıs yakalandı | Video 00:14
Elazığ’da havaya ateş eden şahıs yakalandı | Video 05.09.2024 | 14:59
Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki araç alev alev yandı! | Video 05:14
Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki araç alev alev yandı! | Video 05.09.2024 | 14:03
Baba ile oğlunu öldürdü, ’Alacağım vardı ödemediler, canıma tak etti’ dedi | Video 00:48
Baba ile oğlunu öldürdü, 'Alacağım vardı ödemediler, canıma tak etti' dedi | Video 05.09.2024 | 12:51
Pendik’te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:16
Pendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan iki kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.09.2024 | 14:27
İstanbul Pendik’te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 03:20
İstanbul Pendik'te tacizci börekçi olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı! 05.09.2024 | 13:45
Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 00:28
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 05.09.2024 | 13:41
Trabzon’da Busenaz Sürmeneli’ye trafikte tokatlı saldırı! 00:42
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli’ye trafikte tokatlı saldırı! 05.09.2024 | 13:37
Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir! | Video 04:46
Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: "Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!" | Video 05.09.2024 | 12:09
Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video 00:58
Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video 05.09.2024 | 11:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2024 Perşembe atv izle! | Video 04:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2024 Perşembe atv izle! | Video 05.09.2024 | 11:02
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu: Saklandıkları yerde böyle yakalandılar | Video 00:45
Tarihi eser kaçakçılarına jandarma operasyonu: Saklandıkları yerde böyle yakalandılar | Video 05.09.2024 | 10:58
Müge Anlı’da çok konuşulan Mehmet Yörük cinayeti! Gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor... | Video 05:50
Müge Anlı'da çok konuşulan Mehmet Yörük cinayeti! Gözaltındaki 2 şüphelinin sorguları sürüyor... | Video 05.09.2024 | 11:12
Mehmet Yörük’ün cinayet şüphelisi üfürükçü Mustafa’yı tanıyan tanık: Şifa bahanesi ile... | Video 07:30
Mehmet Yörük'ün cinayet şüphelisi üfürükçü Mustafa'yı tanıyan tanık: "Şifa bahanesi ile..." | Video 05.09.2024 | 11:12
Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 01:05
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 05.09.2024 | 10:42
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 01:55
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 05.09.2024 | 10:39
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 04:35
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 05.09.2024 | 09:38
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: Bir içimliği zehir ediyorsunuz | Video 05:13
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video 05.09.2024 | 08:53
Karadeniz’de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 01:32
Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 05.09.2024 | 08:29
Adana’da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 00:42
Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 05.09.2024 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA