Pendik’te takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 3 yaralı | Video
Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından savrularak takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Görgü tanığı Volkan Efe Özmek, "Ben tam kazanın arkasındaydım. Kazayı gördüm şiddetliydi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför kaldırıma vurdu sonra bir iki tane ağacı yıkarak oraya çıktı takla attı. Ondan sonrasını bizde göremedik" diye konuştu.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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