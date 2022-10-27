Video Yaşam Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada | Video
Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada | Video

Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada | Video

27.10.2022 | 10:32

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Pendik’te motosikletli 3 kişi makas atarak, ara sıra da tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da trafik güvenliği konusunda yapılan tüm uyarılara, haberlere, para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul'da bazı kişiler trafik terörü estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde Kartal istikametine giden motosikletli 3 kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde metrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Tek teker magandaları bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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