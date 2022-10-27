Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada | Video 27.10.2022 | 10:32
01:14
04:21
İstanbul'un manzarasını gemiler kapattı | Video 27.10.2022 | 10:17
04:13
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 10:06
01:00
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 27.10.2022 | 10:04
05:07
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 27.10.2022 | 09:38
02:10
Sakarya'da yoğun sis etkili oldu | Video 27.10.2022 | 09:41
01:44
03:11
İstanbul'da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 09:17
03:22
Bursa'da AVM'de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 27.10.2022 | 09:06
01:15
13:06
00:34
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
00:46
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
00:36
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
01:38
04:16
00:17
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
04:47
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
Pendik’te motosikletli 3 kişi makas atarak, ara sıra da tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.