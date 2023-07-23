Video Yaşam Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video
Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video

Pendik’te tekne alev topuna döndü | Video

23.07.2023 | 14:54

Pendik Marinada bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

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Yangın, Pendik ilçesinde Marina'da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Marinada duran tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen tekne başka bir bot tarafından karaya çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hızlı bir şekilde söndürülen teknede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sahil kenarına girişi yasaklayarak olayla ilgili araştırma başlattı.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlardan Celal Yilmaz, "Marinada yanıyor tekne, botla aşağı aldılar, sürükleye sürükleye kıyıya getirdiler. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Diğer teknelere sıçramasın diye açığa aldılar" dedi.

Olayı gören vatandaşlardan Halil İbrahim Özhan, "Marinada yanmaya başladı. Marina görevlileri küçük botlarla çekerek açığa aldılar. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Tekne boştu zaten" dedi.

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