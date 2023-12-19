Video Yaşam Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video
Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video

Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video

19.12.2023 | 10:16

Pendik’te trafikte drift yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahsa 22 bin 885 TL ceza kesildi.

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Pendik'te 19 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, E.Ş. adlı şahıs otomobiliyle cadde üzerinde drift yaptı. Şahıs aynı zamanda drift anlarını sosyal medya hesabında da paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri E.Ş.'yi yakaladı.
Şahsa drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamaktan bin 671 TL, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmaktan 436 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 22 bin 885 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, hakkında trafik Güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem başlatıldı.
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