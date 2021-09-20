Pendik’te trafikte tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video
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Pendik’te yol verme nedeniyle tartışan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirlerine girdi. Şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, alkollü odluğu öne sürülen ve arkasında bir kadınla beraber yolculuk eden motosiklet sürücüsü, yolda bir otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücüsü de motosikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Bu nedenle iki sürücü arasında yolda tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga nedeniyle yolda trafik aksaması da yaşandı. Kavgaya karışan 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri sağlık ekiplerince tedavi edilmeyi istemedi. Şahıslar polis merkezine götürüldü. Trafikte yaşanan tekmeli yumruklu kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.