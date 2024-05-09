Video Yaşam Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video

Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video

09.05.2024 | 14:27

Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan kavga, polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı. Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 00:49
Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video 09.05.2024 | 14:27
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 02:14
Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı | Video 09.05.2024 | 14:43
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 02:44
Küçükçekmece’de hırsızlar saniyeler içinde motosikletin kilidin kırıp böyle çaldı | Video 09.05.2024 | 14:17
Çanakkale’de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:29
Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı | Video 09.05.2024 | 13:49
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 01:29
Kayıp Polonyalı turist ölü olarak bulundu | Video 09.05.2024 | 13:45
Ankara’da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 01:50
Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 12:21
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 00:56
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı | Video 09.05.2024 | 12:21
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:27
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 12:10
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:27
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.05.2024 | 12:10
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 04:30
Faciadan kıl payı dönüldü! Köln-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi | Video 09.05.2024 | 12:35
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 01:00
Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı | Video 09.05.2024 | 12:10
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 02:50
Lazer tedavisi sonrası yanık izi iyice belirginleşti! Soluğu mahkemede aldı | Video 09.05.2024 | 11:39
İstanbul’da ‘kaçak ve taklit ayakkabı’ operasyonu: Binlerce çift ayakkabı ele geçirildi | Video 02:25
İstanbul'da ‘kaçak ve taklit ayakkabı’ operasyonu: Binlerce çift ayakkabı ele geçirildi | Video 09.05.2024 | 11:32
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:27
Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 09.05.2024 | 11:19
Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle böyle çaldılar | Video 01:22
Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle böyle çaldılar | Video 09.05.2024 | 11:04
Şanlıurfa’da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı | Video 02:44
Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı | Video 09.05.2024 | 11:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 09.05.2024 | 10:51
Dolmabahçe Tüneli’nde makas kazası kamerada | Video 01:20
Dolmabahçe Tüneli’nde makas kazası kamerada | Video 09.05.2024 | 10:27
Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video 01:45
Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar | Video 09.05.2024 | 10:36
Ölüm Allah’ın emri diyerek onlarca kişinin boğulduğu kanal atladı | Video 02:26
"Ölüm Allah’ın emri" diyerek onlarca kişinin boğulduğu kanal atladı | Video 09.05.2024 | 10:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA