Pendik’te turistlerin taksiciyle taksimetre kavgası kamerada | Video
Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan kavga, polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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