Video Yaşam Pendik’te uyuşturucu baskını: 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
Pendik’te uyuşturucu baskını: 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Pendik’te uyuşturucu baskını: 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

28.12.2024 | 15:09

Pendik’te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda toplamda 2 kilo 93,6 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

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Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 24 Aralık tarihinde adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında S.S.(39), E.B. ve S.S.(34) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada ise 2 kilogram 38 gram bonzai, 43 gram A&M maddesi olarak bilinen uyuşturucu madde, 3 gram metamfetamin, 23 adet ekstazi, 4 bin TL para, 3 adet telefon olmak üzere toplamda 2 kilo 93,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S. ve S.S. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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