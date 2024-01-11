Video Yaşam Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video
Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video

Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video

11.01.2024 | 09:33

Pendik'te bir villanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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Olay, saat 22.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Çamlık Mahallesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki lüks bir villada meydana geldi. İddiaya göre, villanın bacasından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede alevlere dönüşünce villada oturan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda çatıda çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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