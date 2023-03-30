Video Yaşam Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video

Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video

30.03.2023 | 09:52

Pendik’te otomobil içerisinde yanındaki kadını darp eden şahıs, ardından otomobilden inen kadını silah zoruyla tekrar araca bindirmeye çalıştı. Olayla ilgili olarak polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıs tabanca ile birlikte yakalandı. 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pendik'te geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre araçlarıyla mini marketin önüne gelen çift alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, yanındaki kadını darp etmeye başladı. Kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı. Duruma sinirlenen şahıs araçtan tabancayla inerek kadını araca binmeye zorladı. Kadın araca binme konusunda direnince öfkelenen şahıs kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı.

KADINI DARP EDEN ŞAHIS YAKALANDI
Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, S.B. (39) isimli kadın şahsa saldıran şüphelinin erkek arkadaşı A.Y. (32) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte 29 Mart günü yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve farklı konulardan hakkında 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 03:52
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 30.03.2023 | 10:49
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 00:11
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 04:58
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 30.03.2023 | 10:07
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 04:31
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 30.03.2023 | 10:07
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:10
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 30.03.2023 | 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 30.03.2023 | 10:36
İzmir’de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 00:39
İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 30.03.2023 | 10:17
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 03:25
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 30.03.2023 | 09:52
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 03:20
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 30.03.2023 | 09:51
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 02:26
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 30.03.2023 | 09:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 02:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 30.03.2023 | 09:26
Avcılar D-100’de hatalı sollama kazası kamerada | Video 01:00
Avcılar D-100'de hatalı sollama kazası kamerada | Video 30.03.2023 | 09:25
Diyarbakır’da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 06:39
Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 30.03.2023 | 09:22
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 01:54
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 30.03.2023 | 08:44
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:09
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 01:34
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 30.03.2023 | 08:20
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:39
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 30.03.2023 | 08:18
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 03:28
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:18
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 01:58
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 30.03.2023 | 00:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA