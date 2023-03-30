Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video
Pendik’te otomobil içerisinde yanındaki kadını darp eden şahıs, ardından otomobilden inen kadını silah zoruyla tekrar araca bindirmeye çalıştı. Olayla ilgili olarak polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıs tabanca ile birlikte yakalandı. 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.
KADINI DARP EDEN ŞAHIS YAKALANDI
Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, S.B. (39) isimli kadın şahsa saldıran şüphelinin erkek arkadaşı A.Y. (32) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte 29 Mart günü yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve farklı konulardan hakkında 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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