Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
Pendik’te 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı miras kavgasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Özden Özkul ve beraberindeki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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