Pendik’teki 4 kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının 7 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 11.07.2023 | 12:21 Pendik’te 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı miras kavgasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 8 Temmuz Cumartesi günü Pendik Yenişehir'de yaşanan olayda, iki kardeş olan Osman Özkul (51) ile Özden Özkul (58) arasında miras tartışması çıkmış, tartışmanın alevlenmesinin ardından Özden Özkul , yanında getirdiği tabanca ile husumetlisi olan kardeşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı. Yaşanan olayda, Osman Özkul (51), Osman Özkul'un eşi Dilek Özkul (45), oğulları Efe Burak Özkul (25) ve akrabaları Zafer Öztürk (48) olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından cinayeti işleyen Özden Özkul kavgada kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan diğer 6 kişi de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Özden Özkul ve beraberindeki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.